В Калининграде продают консервированную тушенку времен Второй Мировой войны

Отметим, что консервированные продукты времен войны время от времени появляются в продаже на тематических форумах. В том же сообществе «трофейную» тушенку продавали в марте 2020 года. В паблике «Форум копателей Калининграда» похожие находки (консервированный жир, тушенка и масло) продавали в апреле этого года, в июле 2023 года и в январе 2020 года. Сообщений об отравлениях продуктами 80-летней давности в комментариях не появлялось.