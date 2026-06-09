В Калининграде продают консервированную тушенку времен Второй Мировой войны

В Калининградской области в паблике «Копатели Калининграда Эхо Восточной Пруссии» «ВКонтакте» выставили на продажу тушенку в стеклянных банках, изготовленную во время Второй Мировой войны в Восточной Пруссии. Автор объявления предупреждает, что содержимое стеклянных банок не стоит употреблять в пищу. С ценой он также не определился и предлагает покупателям определить цену самостоятельно.
Отметим, что консервированные продукты времен войны время от времени появляются в продаже на тематических форумах. В том же сообществе «трофейную» тушенку продавали в марте 2020 года. В паблике «Форум копателей Калининграда» похожие находки (консервированный жир, тушенка и масло) продавали в апреле этого года, в июле 2023 года и в январе 2020 года. Сообщений об отравлениях продуктами 80-летней давности в комментариях не появлялось.
Кроме того, консервированные продукты иногда становятся экспонатами калининградских музеев (например, они есть в экспозиции Мамоновского городского музея).