Руины, трамваи и розы: 89-летний калининградец, переехавший в Кёнигсберг в 1947-м, рассказал свою историю (фото)

И как никто понимает Александр своего отца — послевоенного мальчишку, для которого Калининград не был чужим немецким городом или фронтовой территорией. И сам Анатолий Григорьевич спустя почти восемь десятилетий по-прежнему вспоминает трамваи на проспекте Победы и цветущую улицу Кутузова. И кажется, из таких мелочей и складывается память о первых калининградцах — людях, которые приехали в город после войны и сделали его домом для своих детей.