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Школьники из Югорска пройдут практику в городской больнице

Получать опыт работы в медучреждении они будут в течение 2 недель.

Ученики 10-го медицинского класса школы № 2 в Югорске пройдут двухнедельную практику в отделениях городской больницы. Подобная профориентационная работа с детьми — важная часть нацпроекта «Продолжительная и активная жизнь», сообщили в департаменте здравоохранения Югры.

Под руководством старших медсестер и фельдшеров ребята познакомятся с работой отделений лечебного учреждения. Для школьников это возможность попробовать свои силы в профессиях сферы здравоохранения.

«До 18 лет молодые люди являются пациентами детской поликлиники и с детства знают участковых педиатров и медицинских сестер. Тем интереснее проходить практику и узнавать, как устроена работа участковых врачей, прививочного и процедурного кабинетов. Ребята также смогут посетить отделение скорой помощи, реабилитации, диагностическое, стоматологическое и приемное отделения», — отметили в департаменте здравоохранения Югры.

Главная цель нацпроекта «Продолжительная и активная жизнь»  — достижение новых показателей долголетия граждан. К 2030 году планируется увеличить ожидаемую продолжительность жизни до 78 лет, а к 2036 году — до 81 года. С помощью нацпроекта обновляются медицинские учреждения, совершенствуется система реабилитации, развивается сеть национальных исследовательских центров, идет работа по цифровизации здравоохранения. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.