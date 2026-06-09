Школьники из Югорска пройдут практику в городской больнице

Ученики 10-го медицинского класса школы № 2 в Югорске пройдут двухнедельную практику в отделениях городской больницы. Подобная профориентационная работа с детьми — важная часть нацпроекта «Продолжительная и активная жизнь», сообщили в департаменте здравоохранения Югры.
Под руководством старших медсестер и фельдшеров ребята познакомятся с работой отделений лечебного учреждения. Для школьников это возможность попробовать свои силы в профессиях сферы здравоохранения.
«До 18 лет молодые люди являются пациентами детской поликлиники и с детства знают участковых педиатров и медицинских сестер. Тем интереснее проходить практику и узнавать, как устроена работа участковых врачей, прививочного и процедурного кабинетов. Ребята также смогут посетить отделение скорой помощи, реабилитации, диагностическое, стоматологическое и приемное отделения», — отметили в департаменте здравоохранения Югры.
Главная цель нацпроекта «Продолжительная и активная жизнь» — достижение новых показателей долголетия граждан. К 2030 году планируется увеличить ожидаемую продолжительность жизни до 78 лет, а к 2036 году — до 81 года. С помощью нацпроекта обновляются медицинские учреждения, совершенствуется система реабилитации, развивается сеть национальных исследовательских центров, идет работа по цифровизации здравоохранения. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.