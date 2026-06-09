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Бастрыкин потребовал доклад по делу о гибели ребенка в экопарке Нижнего

Сама турбаза прекратила работу: её закрыли из‑за нарушений земельного и природоохранного законодательства.

Главе Следственного комитета РФ Александру Бастрыкину представят отчёт о ходе расследования гибели подростка в экопарке Нижегородской области, информирует Информационный центр СКР.

Трагический инцидент случился 26 июля 2025 года в Дальнеконстантиновском округе. В посёлке Зубаниха группа подростков отдыхала у базы — каталась на катамаране с горкой. Во время спуска 14‑летний мальчик оказался в воде, направился к берегу, но вскоре исчез из виду. Тело ребёнка из озера извлекли водолазы.

По факту происшествия возбудили уголовное дело по статье о предоставлении услуг, не отвечающих нормам безопасности и повлёкших по неосторожности гибель человека. Обвинение предъявили администратору экопарка — сейчас материалы дела изучает суд. Сама турбаза прекратила работу: её закрыли из‑за нарушений земельного и природоохранного законодательства.

Недавно СМИ выпустили сюжет о трагедии. Мать погибшего не согласна с выводами следствия. По её мнению, на пляже отсутствовал должный контроль, дети находились на катамаране без спасательных жилетов, а поисковые мероприятия стартовали с задержкой — лишь после её настойчивых обращений. Доклад для главы СКР включит не только итоги расследования, но и аргументы, которые привела мама подростка.

Ранее Бастрыкин заинтересовался смертельным ДТП в Нижегородской области.