Бастрыкин потребовал доклад по делу о гибели ребенка в экопарке Нижнего

Недавно СМИ выпустили сюжет о трагедии. Мать погибшего не согласна с выводами следствия. По её мнению, на пляже отсутствовал должный контроль, дети находились на катамаране без спасательных жилетов, а поисковые мероприятия стартовали с задержкой — лишь после её настойчивых обращений. Доклад для главы СКР включит не только итоги расследования, но и аргументы, которые привела мама подростка.