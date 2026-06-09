В Хабаровске проходит всероссийский фестиваль студенческого творчества

Участниками мероприятия стали 1 500 студентов из более чем 70 регионов страны. Фестиваль организован в рамках президентского нацпроекта «Молодёжь и дети» и приурочен к Году единства народов России. По словам губернатора Дмитрия Демешина, выбор Хабаровского края в качестве центра «Студвесны» подтверждает статус региона как одного из ведущих молодёжных и культурных центров Дальнего Востока.