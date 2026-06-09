В Краснодаре открыли движение по обновленным дорогам на трех улицах

Также администрация города пересматривает место установки памятника Чернобыльцам. Ранее выбранная площадка на бульваре оказалась слишком тесной для мемориала, посвященного подвигу 11 тысяч ликвидаторов. Сейчас власти ищут новую, более подходящую локацию в районе улицы Памяти Чернобыльцев.