В Краснодаре открыли движение по обновленным дорогам на трех улицах

В Краснодаре завершился основной этап реконструкции улиц Образцова, Памяти Чернобыльцев и Эльбрусской. Движение транспорта и проход пешеходов по ним уже открыты, рассказал мэр краевой столицы Евгений Наумов.
На данный момент объект готов на 95%. Как сообщил Наумов, специалистам осталось достроить и запустить две канализационные насосные станции.
«Поручил в первую очередь закончить стройку КНС возле учебного заведения. Чтобы к 1 сентября техника не мешала подвозу и подходу детей», — сказал глава города.
Помимо дорожного полотна, на обновленных улицах вымощены плиткой тротуары и смонтирована система ливневой канализации. Сейчас здесь ведется благоустройство, а осенью планируется высадка деревьев.
Также администрация города пересматривает место установки памятника Чернобыльцам. Ранее выбранная площадка на бульваре оказалась слишком тесной для мемориала, посвященного подвигу 11 тысяч ликвидаторов. Сейчас власти ищут новую, более подходящую локацию в районе улицы Памяти Чернобыльцев.