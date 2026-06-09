В Хабаровске впервые прошла Специальная Олимпиада по конному спорту

В Хабаровском крае на базе спортивного комплекса «Мустанг» в Хабаровске стартовала Краевая Спартакиада Специальной Олимпиады России по конному спорту и соревнования по адаптивной верховой езде «Поднимаем России знамя!», приуроченные ко Дню России, — сообщает пресс-служба регионального правительства.
Соревнования проходят в рамках Года спорта, объявленного губернатором Хабаровского края Дмитрием Демешиным, и задач национального проекта «Спорт России», инициированного Президентом России Владимиром Путиным.
Это первый случай, когда соревнования Специальной Олимпиады России по конному спорту проходят в Хабаровском крае. До этого регион не принимал старты такого формата.
На манеж вышли спортсмены с особенностями ментального развития из Хабаровска, Комсомольска-на-Амуре и Сахалинской области. В первый день они выступили в дивизионах «Эстафета. Огибание шестов» и дисциплине «Рабочая тропа».
Спортивный советник Специальной Олимпиады России по конному спорту Елена Морозова отметила, что площадка в Хабаровске уже сейчас позволяет проводить соревнования федерального уровня и может стать базой для развития адаптивных дисциплин, в том числе для спортсменов с поражением опорно-двигательного аппарата. Отдельно она подчеркнула важность доступной среды.
Помимо соревнований, на площадке организовали мастер-классы, аквагрим, фотозоны и спортивные станции. Участники могли попробовать себя в хоббихорсинге, выполнить элементы ГТО и пройти интерактивные задания.
Тренер-преподаватель из Южно-Сахалинска Анастасия Мурзина отметила, что для многих участников это редкие выездные старты за пределами своих клубов и регионов, что делает соревнования особенно значимыми в спортивной практике.
По итогам Спартакиады сформируют сборную Хабаровского края. Она выступит на Всероссийском этапе в Ессентуках в сентябре, где будут разыграны путёвки на Всемирные Летние Игры Специальной Олимпиады в Чили.
Специальная Олимпиада России по конному спорту — программа соревнований для людей с интеллектуальными нарушениями, направленная на развитие инклюзивного спорта и расширение соревновательной практики.