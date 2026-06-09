В Хабаровске впервые прошла Специальная Олимпиада по конному спорту

Спортивный советник Специальной Олимпиады России по конному спорту Елена Морозова отметила, что площадка в Хабаровске уже сейчас позволяет проводить соревнования федерального уровня и может стать базой для развития адаптивных дисциплин, в том числе для спортсменов с поражением опорно-двигательного аппарата. Отдельно она подчеркнула важность доступной среды.