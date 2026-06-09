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Делегация Ирана посетит Воронежскую область

Соответствующая договоренность была достигнута на Петербургском международном экономическом форуме.

Иранская делегация посетит Воронежскую область, сообщили в министерстве сельского хозяйства региона. Это отвечает целям и задачам нацпроекта «Международная кооперация и экспорт».

Соответствующая договоренность была достигнута по итогам встречи делегаций партнеров на полях Петербургского международного экономического форума 4 июня. В этот день представители региона и Ирана обсудили направления и перспективы двустороннего сотрудничества.

«В Иране востребована продукция воронежского АПК: зернобобовые и масличные культуры, подсолнечное масло, сахар, мясная продукция халяль. Есть спрос на современную сельскохозяйственную технику, энергетическое, насосное оборудование и кабельную продукцию, которые производят предприятия нашего региона. Мы готовы принимать иранских студентов для обучения в вузах Воронежа, проводить академические обмены и совместные научные исследования», — подчеркнула министр экономического развития Воронежской области Людмила Запорожцева.

Нацпроект «Международная кооперация и экспорт» предполагает создание сквозной системы поддержки отечественных компаний, а также внедрение инструментов для переориентации на дружественные рынки. Основные задачи нацпроекта — оптимизация наиболее эффективных действующих механизмов и усиление работы по формированию востребованной российским бизнесом инфраструктуры в странах-импортерах. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.

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