В Пензенской области нашли череп II-IV вв. со следами стоматологической операции

«То, как он проделал это, вызывает уважение к его мастерству. Операция прошла успешно, и индивид прожил после нее несколько месяцев. К сожалению, последствия экстремальной жевательной нагрузки были настолько серьезны, что даже удаление зуба не могло спасти больного. Он умер не позднее чем через полгода-год после операции. Незадолго до смерти у него выпало еще два зуба. Их утрата, вероятнее всего, также была связана с последствиями экстремальной жевательной нагрузки», — отметила Калмина.