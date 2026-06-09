В Пензенской области нашли череп II-IV вв. со следами стоматологической операции

ПЕНЗА, 9 июня. /ТАСС/. Следы операции по удалению зуба мудрости обнаружены на черепе мужчины, который жил на территории современной Пензенской области в период с конца II по IV век н.э. Это третий случай такого оперативного вмешательства, выявленный на территории Восточной Европы, сообщили в пресс-службе Пензенского государственного университета (ПГУ).
«Сотрудники кафедры “Анатомия человека” Медицинского института Пензенского госуниверситета, изучая антропологические материалы из древнемордовского Ражкинского могильника (территория современного Нижнеломовского района), нашли на черепе следы операции по удалению третьего моляра (зуба мудрости). Этот случай можно считать по-своему уникальным, ведь подобные хирургические вмешательства в древности и в эпоху Средневековья проводились крайне редко. До настоящего времени на территории Восточной Европы следы таких операций были обнаружены только на двух черепах. Случай, описанный сотрудниками ПГУ, — третий», — отмечается в сообщении.
Череп мужчины был восстановлен из множества фрагментов, затем его исследовали с помощью конусно-лучевого томографа. По словам доцента кафедры «Анатомия человека», кандидата медицинских наук Ольги Калминой, на черепе были обнаружены следы экстремальной жевательной нагрузки. Она была столь велика, что оказались разрушены не только прочный суставной диск и суставной хрящ, но и поверхностные слои кости.
«Очевидно, что индивид использовал зубы в каких-то хозяйственных целях. Это не было редкостью ни в древности, ни в Средневековье. Зубами, к примеру, люди могли пользоваться во время обработки кожи животных», — отмечается в сообщении.
Эта нагрузка и привела к проблемам с зубами. На черепе есть следы операции по удалению правого третьего моляра на верхней челюсти. Из-за высоких рисков в Средние века такие операции проводились очень редко. Как отметили ученые, «хирург» предварительно удалил наружную стенку альвеолы и через образовавшееся отверстие извлек зуб.
«То, как он проделал это, вызывает уважение к его мастерству. Операция прошла успешно, и индивид прожил после нее несколько месяцев. К сожалению, последствия экстремальной жевательной нагрузки были настолько серьезны, что даже удаление зуба не могло спасти больного. Он умер не позднее чем через полгода-год после операции. Незадолго до смерти у него выпало еще два зуба. Их утрата, вероятнее всего, также была связана с последствиями экстремальной жевательной нагрузки», — отметила Калмина.