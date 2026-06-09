«Солнце вообще не заходит»: в Калининграде откроется выставка, которая позволит прикоснуться к природе русского Севера

Северные поездки подарили художнице не только сюжеты для будущих полотен, но и необычные истории. Одна из них произошла на Соловках. Обычно там много паломников, но ночью — когда самый красивый свет — все спят. Около полуночи, когда художница работала над пейзажем, к ней вдруг подошёл мужчина и предложил поискать «пропавшее» солнце — как раз в этот момент оно скрылось за башнями кремля.