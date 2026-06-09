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В Саратовской области прошел Бал амбассадоров «Профессионалитета»

Около 80 студентов станцевали полонез, мазурку и вальс.

Бал амбассадоров федерального проекта «Профессионалитет» провели в Саратовской области. Мероприятие было организовано в соответствии с целями нацпроекта «Молодёжь и дети», сообщили в министерстве образования региона.

Участниками бала стали около 80 учащихся колледжей и техникумов Саратова и области. Программа включала полонез, польку, мазурку, вальс и котильон. Для участников работали мастер-классы по бальному этикету, на которых молодые люди разучивали движения и знакомились с правилами хорошего тона и светского общения.

«“Профессионалитет” не только готовит квалифицированных специалистов, но и всесторонне развивает молодых людей. Студенты участвуют в разных активностях, в том числе в таких значимых событиях, как Бал амбассадоров “Профессионалитета”. Это помогает им стать не только профессионалами, но и культурными, разносторонними личностями», — отметила заместитель министра образования Саратовской области — начальник управления развития профессионального образования и организационной работы Людмила Григорьева.

Нацпроект «Молодёжь и дети» направлен на создание возможностей для развития талантов и самореализации молодых людей. В центре нацпроекта — строительство и ремонт школ, повышение квалификации педагогов, создание новых методик преподавания и комфортных условий для обучения. Нацпроект также предусматривает развитие сети кампусов мирового уровня и поддержку вузов по программе «Приоритет 2030». Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.