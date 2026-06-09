В Саратовской области прошел Бал амбассадоров «Профессионалитета»

«“Профессионалитет” не только готовит квалифицированных специалистов, но и всесторонне развивает молодых людей. Студенты участвуют в разных активностях, в том числе в таких значимых событиях, как Бал амбассадоров “Профессионалитета”. Это помогает им стать не только профессионалами, но и культурными, разносторонними личностями», — отметила заместитель министра образования Саратовской области — начальник управления развития профессионального образования и организационной работы Людмила Григорьева.