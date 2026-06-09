«Атомный» храм освятили и открыли для прихожан в курском Курчатове

Строительство храма в честь Святой Троицы в городе атомщиков началось в конце 2021 года по инициативе на тот момент директора Курской АЭС Вячеслава Федюкина. Все работы проводились по благословению митрополита Курского и Рыльского Германа на благотворительные средства от концерна «Росэнергоатом». В начале августа 2022 года глава митрополии совершил чин освящения закладного камня в основание здания. В ноябре 2023 года был проведен чин освящения колоколов и крестов на купола. Иконостас для храма был изготовлен в мастерской Свято-Троицкого братства города Щигры. Настоятелем назначен протоиерей Николай Гоенко.