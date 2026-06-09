Красноярцев приглашают на праздник русской культуры

Кроме того, на протяжении всего дня на набережной будут проходить различные тематические мастер-классы и работать фотозоны. С программой «Русская культура на все времена» выступят красноярские артисты. В 20:00 на сцену выйдут фольклорные коллективы «Оберег» и «Ладов день», которые сочетают традиционные мелодии с современным звучанием. Завершит вечер ансамбль народной песни «Красный Яр».