Красноярцев приглашают на праздник русской культуры

В нерабочую пятницу, 12 июня, в Красноярске на Центральной набережной впервые пройдет праздник русской культуры. Как рассказали в мэрии, мероприятие приурочено ко Дню города и Году единства народов России.
С 15:00 горожане смогут поучаствовать в фестивале популярных народных игр. В программе: классики, цепи кованые, резиночка, городки, вышибалы, море волнуется, горячая картошка, хвостики и др.
Еще пройдут несколько конкурсов с русским колоритом: «Богатырская сила» (жим 16-килограммовой гири), а для обладателей шикарной шевелюры — «Девичья краса» и «Богатая борода». Также гости увидят дефиле красноярок в сарафанах и кокошниках и определят победительницу в номинации «Нарядная девица».
Кроме того, на протяжении всего дня на набережной будут проходить различные тематические мастер-классы и работать фотозоны. С программой «Русская культура на все времена» выступят красноярские артисты. В 20:00 на сцену выйдут фольклорные коллективы «Оберег» и «Ладов день», которые сочетают традиционные мелодии с современным звучанием. Завершит вечер ансамбль народной песни «Красный Яр».
«Праздник русской культуры впервые открывает в Красноярске череду летних межнациональных мероприятий. Уже в следующие выходные эстафетную палочку подхватят татарский Сабантуй и киргизский Жайлоо. За ними последуют таджикский Сайри лола и узбекский Ковун сайли. Мероприятия проходят в рамках муниципальной программы “Содействие развитию гражданского общества в Красноярске”. Одна из её задач — укрепление межнационального согласия жителей через знакомство с многообразием культур и традиций», — рассказали в мэрии.
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