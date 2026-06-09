Более 3 500 бойцов студотрядов Красноярского края отправились в новый сезон

В Красноярском крае стартовал 21-й трудовой сезон студенческих отрядов. Более 3 500 студентов и старших школьников со всего региона будут работать на трудовых проектах в разных сферах. Участники отправятся в детские центры «Океан» и «Орлёнок», на всероссийские стройки, в медицинские центры страны, на железную дорогу и предприятия АПК. В этом году 27 отрядов представят Красноярский край на 14 трудовых проектах. Это больше, чем в прошлом году, когда в проектах участвовали 16 отрядов. С началом сезона студентов поздравил руководитель агентства молодежной политики и реализации программ общественного развития Красноярского края Виктор Коломиец. Он отметил, что студенческие отряды региона за свою историю внесли значительный вклад в развитие городов и предприятий. Добавим, что итоги трудового сезона красноярская молодежь подведет на слете студенческих отрядов, который пройдет на ТИМ «Бирюса» в сентябре. Читайте также: В Красноярске «Площадь Первых» начнут строить после прохождения госэкспертизы Более 500 красноярских школьников приняли участие в проекте «Вызов Первых» Красноярск готовится принять Всероссийскую олимпиаду юных геологов в 2027 году.