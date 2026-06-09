Красноярский коммерсант получил условный срок за аферу с землёй на 17 млн

По данным ведомства, всё началось в 2014 году, когда бизнесмен присмотрел участок площадью 4 тысячи квадратов на улице Полтавской. Покупать по рыночной цене он не захотел. Через подставных лиц оформил документы, «построил» на участке здание, а затем ввёл в оборот договор купли-продажи, согласно которому он якобы приобрёл деревообрабатывающий цех за 15 миллионов рублей ещё в 1991 году. Самого цеха в реальности не существовало.