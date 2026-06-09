Красноярский коммерсант получил условный срок за аферу с землёй на 17 млн

В Красноярске суд вынес приговор предпринимателю, который с помощью фиктивного цеха почти за 30 лет до сделки приобрёл муниципальную землю по льготной цене. Об этом сообщили в пресс-службе региональной прокуратуры.
По данным ведомства, всё началось в 2014 году, когда бизнесмен присмотрел участок площадью 4 тысячи квадратов на улице Полтавской. Покупать по рыночной цене он не захотел. Через подставных лиц оформил документы, «построил» на участке здание, а затем ввёл в оборот договор купли-продажи, согласно которому он якобы приобрёл деревообрабатывающий цех за 15 миллионов рублей ещё в 1991 году. Самого цеха в реальности не существовало.
В феврале 2021 года участок выкупили за 2,5 миллиона рублей при кадастровой стоимости 17 миллионов. В суде предприниматель вину не признал, назвав дело заказным, но результаты космосъёмки и экспертизы, подтвердившие подделку договора, опровергли его доводы.
Суд признал коммерсанта виновным по ч. 4 ст. 159 УК РФ «Мошенничество» и приговорил к трём годам условно с испытательным сроком два года, штрафу 750 тысяч рублей и обязал вернуть администрации города 9,7 миллиона рублей. Имущество обвиняемого стоимостью более 17,7 миллиона рублей арестовано.
Ранее мы сообщали, что красноярская фирма украла 1,8 млн у детсадов за фиктивные исследования.