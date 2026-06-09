В Подольском лесничестве Подмосковья прочистят минерализованные полосы

Специалисты Подольского лесничества в Московской области приступили к прочистке минерализованных полос, сообщили в пресс-службе комитета лесного хозяйства региона. Сохранение лесов является одной из задач нацпроекта «Экологическое благополучие», сообщили в министерстве информации и молодежной политики региона.
«На сегодняшний день в Львовском участковом лесничестве уже прочищено более 5,2 км ранее созданных минерализованных полос. Всего в лесничестве планируется привести в порядок 7,8 км таких защитных рубежей», — говорится в сообщении.
Минерализованные полосы представляют собой специальные участки земли, очищенные от растительности и горючих материалов. Они служат барьером для низовых пожаров. Их прочищают с помощью специализированной техники — лесных плугов, тракторов и бульдозеров.
Нацпроект «Экологическое благополучие» заботится об окружающей среде и делает ее комфортной для жизни людей. Работа идет сразу по нескольким направлениям: создание инфраструктуры для сортировки и переработки отходов, ликвидация свалок и расчистка водоемов, сохранение лесов, снижение выбросов в атмосферу, развитие экологического туризма и сбережение биологического разнообразия. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.