Филевская и Сокольническая линии метро будут продлены — мэр Москвы

Новый участок Филевской линии пройдет по территориям четырех районов, включая Фили-Давыдково, Кунцево, Очаково-Матвеевское и Можайский. На нем откроют пять новых станций: «Верейскую», «Сколковское шоссе», «Марфино», «Сколково» и «Медицинский центр». Рядом будут проживать около 320 тысяч человек. Благодаря продлению голубой линии время на поездки по городу сократится до 25 минут.