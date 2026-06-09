Поиск Яндекса
Ричмонд
+14°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Филевская и Сокольническая линии метро будут продлены — мэр Москвы

Филевская линия увеличится примерно на 12 километров и дойдет до Сколкова, а новый участок Сокольнической линии длиной 8,1 километра проведут до Ярославского района.

Источник: Пресс-служба Мэра и Правительства Москвы

В Москве планируют продлить сразу две линии метро — Филевскую и Сокольническую. Об этом Сергей Собянин рассказал в своем канале в мессенджере «Макс».

«Филевская ветка пойдет от “Кунцевской” до Сколково и вырастет примерно на 12 километров. Сегодня эта территория развивается высокими темпами: формируются крупные научно-технологический и медицинский кластеры, строятся жилые кварталы и социальная инфраструктура», — отметил мэр Москвы.

Новый участок Филевской линии пройдет по территориям четырех районов, включая Фили-Давыдково, Кунцево, Очаково-Матвеевское и Можайский. На нем откроют пять новых станций: «Верейскую», «Сколковское шоссе», «Марфино», «Сколково» и «Медицинский центр». Рядом будут проживать около 320 тысяч человек. Благодаря продлению голубой линии время на поездки по городу сократится до 25 минут.

«Cтарейшую в городе Сокольническую линию продлим в Ярославский район. Сегодня там живут около 100 тысяч человек, активно развивается территория рядом с НИУ МГСУ — одним из ведущих строительных вузов страны», — добавил Мэр Москвы.

На новом участке длиной 8,1 километра, который пройдет на северо-восток от станции «Бульвар Рокоссовского», планируют открыть две станции — это «МГСУ» и «Ярославская» («Холмогорская»). Большинство людей, живущих и работающих в районе, смогут добираться до метро пешком, а время в пути сократится примерно на 20 минут.

«Планируем, что с продлением линий интервалы на них станут комфортнее. На Сокольнической они сократятся до 1,5 минуты, на Филевской — до трех минут. В перспективе на Филевской линии пассажиров будут перевозить семивагонные составы, чтобы поездки были еще удобнее», — добавил Сергей Собянин.

Узнать больше по теме
Сергей Собянин: биография и карьерный путь политика, изменившего Москву
Сергей Собянин — одна из важнейших политических фигур страны. Мэр Москвы, переизбиравшийся несколько раз: рассмотрим его биографию подробнее.
Читать дальше