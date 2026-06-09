Филевская и Сокольническая линии метро будут продлены — мэр Москвы

В Москве планируют продлить сразу две линии метро — Филевскую и Сокольническую. Об этом Сергей Собянин рассказал в своем канале в мессенджере «Макс».
«Филевская ветка пойдет от “Кунцевской” до Сколково и вырастет примерно на 12 километров. Сегодня эта территория развивается высокими темпами: формируются крупные научно-технологический и медицинский кластеры, строятся жилые кварталы и социальная инфраструктура», — отметил мэр Москвы.
Новый участок Филевской линии пройдет по территориям четырех районов, включая Фили-Давыдково, Кунцево, Очаково-Матвеевское и Можайский. На нем откроют пять новых станций: «Верейскую», «Сколковское шоссе», «Марфино», «Сколково» и «Медицинский центр». Рядом будут проживать около 320 тысяч человек. Благодаря продлению голубой линии время на поездки по городу сократится до 25 минут.
«Cтарейшую в городе Сокольническую линию продлим в Ярославский район. Сегодня там живут около 100 тысяч человек, активно развивается территория рядом с НИУ МГСУ — одним из ведущих строительных вузов страны», — добавил Мэр Москвы.
На новом участке длиной 8,1 километра, который пройдет на северо-восток от станции «Бульвар Рокоссовского», планируют открыть две станции — это «МГСУ» и «Ярославская» («Холмогорская»). Большинство людей, живущих и работающих в районе, смогут добираться до метро пешком, а время в пути сократится примерно на 20 минут.
«Планируем, что с продлением линий интервалы на них станут комфортнее. На Сокольнической они сократятся до 1,5 минуты, на Филевской — до трех минут. В перспективе на Филевской линии пассажиров будут перевозить семивагонные составы, чтобы поездки были еще удобнее», — добавил Сергей Собянин.