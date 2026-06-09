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Автолюбитель из Волгограда стала пешеходом после визита в поликлинику

В качестве наказания водителю также назначен штраф в размере 45 тысяч рублей.

Волгоградку лишили водительских прав после того, как она отвезла детей в поликлинику. Женщина управляла автомобилем после состоявшегося накануне застолья.

Анастасию С. остановили полицейские утром 20 марта. Предположив, что она пьяна, стражи порядка предложили ей пройти медосвидетельствование. Алкотестер показал в выдыхаемом автоледи воздухе наличие абсолютного этилового спирта в концентрации 0,810 мг/л при допустимой норме 0,16 мг/л.

В суде волгоградка не оспаривала обстоятельства, изложенные в протоколе. Она пояснила, что вынуждена была сесть за руль — детям непременно нужно было попасть к врачу.

«В качестве наказания водителю назначен штраф в размере 45 тысяч рублей. Права управления транспортными средствами она лишена на полтора года», — сообщают в пресс-службе судов Волгоградской области.

Ранее юрист Владимир Кудрявцев рассказал, в каких случаях за проезд на мигающий сигнал светофора могут лишить водительских прав.