В Храброво пассажир украл люксовые духи из duty free и улетел в Екатеринбург

В аэропорту Храброво сотрудники транспортной полиции раскрыли кражу в магазине беспошлинной торговли. В линейный отдел полиции на воздушном транспорте Западного ЛУ МВД России на транспорте обратился представитель duty free с заявлением о пропаже флакона люксовых духов.
В ходе оперативно-розыскных мероприятий полицейские установили личность подозреваемого. Им оказался 28-летний житель Екатеринбурга.
Выяснилось, что мужчина гулял по магазину, убедился, что за его действиями никто не наблюдает, и просто присвоил товар себе. После этого он спокойно улетел рейсом «Калининград — Екатеринбург». Однако полиция всё равно вышла на след.
Дознание Западного ЛУ МВД России на транспорте возбудило уголовное дело по пункту 1 статьи 158 УК РФ «Кража». Максимальное наказание по этой статье — до двух лет лишения свободы.
Фигуранту избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.