Поиск Яндекса
Ричмонд
+13°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Храброво пассажир украл люксовые духи из duty free и улетел в Екатеринбург

В аэропорту Храброво сотрудники транспортной полиции раскрыли кражу в магазине беспошлинной торговли. В линейный отдел полиции на воздушном транспорте Западного ЛУ МВД России на транспорте обратился представитель duty free с заявлением о пропаже флакона люксовых духов. В ходе оперативно-розыскных мероприятий полицейские установили личность подозреваемого. Им оказался 28-летний житель Екатеринбурга. Выяснилось,…

В аэропорту Храброво сотрудники транспортной полиции раскрыли кражу в магазине беспошлинной торговли. В линейный отдел полиции на воздушном транспорте Западного ЛУ МВД России на транспорте обратился представитель duty free с заявлением о пропаже флакона люксовых духов.

В ходе оперативно-розыскных мероприятий полицейские установили личность подозреваемого. Им оказался 28-летний житель Екатеринбурга.

Выяснилось, что мужчина гулял по магазину, убедился, что за его действиями никто не наблюдает, и просто присвоил товар себе. После этого он спокойно улетел рейсом «Калининград — Екатеринбург». Однако полиция всё равно вышла на след.

Дознание Западного ЛУ МВД России на транспорте возбудило уголовное дело по пункту 1 статьи 158 УК РФ «Кража». Максимальное наказание по этой статье — до двух лет лишения свободы.

Фигуранту избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.

Узнать больше по теме
Калининград: полуэксклав России в окружении стран Евросоюза
Калининград — уникальный российский город, который имеет особое значение в политическом, экономическом и культурном контексте. Этот город, расположенный в самом сердце Европы, остается частью России — эксклавом, отделенным от основной территории страны. В материале — главное об этом населенном пункте.
Читать дальше