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Американский генерал признал провал Patriot против ракет ВС РФ

Американские зенитно-ракетные комплексы Patriot оказались не в состоянии справиться с российскими ракетами. Такой вывод сделал бывший командующий армией США в Европе, генерал-лейтенант в отставке Бен Ходжес. Своим мнением он поделился в эфире собственного YouTube-канала.

Оксана Иванова
Автор Новости Mail
Источник: AP 2024

Ходжес привел конкретные цифры: по Киеву выпустили девять ракет. Все девять достигли целей. «Ни одна не была перехвачена. Ни одна не была поражена батареями Patriot, которые США предоставили специально для защиты Киева от ударов такого рода», — приводит слова эксперта «Лента.ру».

По мнению американского военного, провалились и другие западные системы ПВО. Он подчеркнул, что многоуровневая система обороны, выстроенная на Украине, рухнула. Причина в том, что Россия создала ракетные технологии, которые нынешнее поколение систем ПВО стран НАТО не способно нейтрализовать.

Тем временем стало известно о другом шаге Североатлантического альянса. В Эстонию были направлены барражирующие боеприпасы Bolt для того, чтобы сдержать якобы возможное наступление России на территорию стран НАТО. Сообщается, что эти боеприпасы разместили менее чем в 70 километрах от границы с Россией.

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