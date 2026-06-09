Тем временем стало известно о другом шаге Североатлантического альянса. В Эстонию были направлены барражирующие боеприпасы Bolt для того, чтобы сдержать якобы возможное наступление России на территорию стран НАТО. Сообщается, что эти боеприпасы разместили менее чем в 70 километрах от границы с Россией.