В Ленинградской области оцифровали более 7,5 миллиона поквартирных карт

Свыше 7,5 миллиона поквартирных карт было оцифровано в Ленинградской области в соответствии с целями нацпроекта «Экономика данных и цифровая трансформация государства», сообщили в комитете цифрового развития региона.
«Нужный жилищный документ теперь легко получить через МФЦ или “Госуслуги”. Мы делимся этим опытом с коллегами из Владимирской области. Минстрой РФ уже рекомендовал нашу практику для внедрения по всей стране, что является высокой оценкой нашей работы», — отметил глава Ленобласти Александр Дрозденко.
Система автоматически формирует жилищный документ установленного образца на основе актуальных данных паспортно-регистрационного учета. Планируется, что в регионе переведут в цифровой вид бумажные домовые книги и картотеки с глубиной архива до 1930 года.
Нацпроект «Экономика данных и цифровая трансформация государства» направлен на цифровизацию отраслей экономики и социальной сферы, а также достижение технологического суверенитета и лидерства. Новые цифровые сервисы делают жизнь россиян легче и удобнее, а борьбу с кибермошенничеством — эффективнее. Ведется активная подготовка ИТ-специалистов, развиваются квантовые технологии и искусственный интеллект. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.