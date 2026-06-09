Красноярку с самой длинной косой вновь будут выбирать на празднике русской культуры

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, /НИА-КРАСНОЯРСК/. На этой неделе краевая столица будет праздновать сразу две даты — свое 398-летие и День России.
Одним из мероприятий программы станет Праздник русской культуры, который состоится 12 июня на Центральной набережной. Во время события горожане могут посоревноваться в одном из необычных конкурсов.
Например, красноярок с длинными волосами приглашают принять участие в конкурсе «Девичья краса — длинная коса». Также пройдут конкурсы «Богатая борода», «Нарядная девица» — дефиле в сарафанах и кокошниках, а еще «Богатырская сила» с жимом гири 16 кг. Регистрация участников пройдет на месте.
Кроме перечисленных конкурсов, на набережной организуют развлекательную программу. В течение дня будут работать мастер-классы, фотозоны и концертная программа, сообщает мэрия.
В 15:00 начнется Фестиваль русских народных игр. Гостей ждут классики, городки, вышибалы, резиночка и другие дворовые игры, знакомые нескольким поколениям.
В 20:00 выступят фольклорные коллективы «Оберег» и «Ладов день», а завершит вечер ансамбль народной песни «Красный Яр».
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