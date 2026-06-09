Красноярку с самой длинной косой вновь будут выбирать на празднике русской культуры

Например, красноярок с длинными волосами приглашают принять участие в конкурсе «Девичья краса — длинная коса». Также пройдут конкурсы «Богатая борода», «Нарядная девица» — дефиле в сарафанах и кокошниках, а еще «Богатырская сила» с жимом гири 16 кг. Регистрация участников пройдет на месте.