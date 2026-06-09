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Экс-заммэра Нижнего Новгорода Егоров выступил с последним словом в суде

Он попросил назначить наказание, не связанное с реальным сроком.

Источник: Живем в Нижнем

Бывший заместитель мэра Нижнего Новгорода Сергей Егоров выступил с последним словом в суде 9 июня. Об этом пишет НИА «Нижний Новгород».

О задержании Егорова стало известно зимой 2025 года. Его обвинили в получении взятки в размере 120 тысяч рублей за содействие в размещении парковок на муниципальных землях. Часть суммы Егоров получил в пачке из-под табака. Свою вину чиновник полностью признал.

На судебном заседании он попросил назначить наказание, не связанное с реальным сроком.

Ранее мы писали, что экс-сотрудницу завода в Дзержинске осудили на 8 лет за взятки в 4 млн рублей.