Экс-заммэра Нижнего Новгорода Егоров выступил с последним словом в суде

Бывший заместитель мэра Нижнего Новгорода Сергей Егоров выступил с последним словом в суде 9 июня. Об этом пишет НИА «Нижний Новгород».
О задержании Егорова стало известно зимой 2025 года. Его обвинили в получении взятки в размере 120 тысяч рублей за содействие в размещении парковок на муниципальных землях. Часть суммы Егоров получил в пачке из-под табака. Свою вину чиновник полностью признал.
На судебном заседании он попросил назначить наказание, не связанное с реальным сроком.
Ранее мы писали, что экс-сотрудницу завода в Дзержинске осудили на 8 лет за взятки в 4 млн рублей.