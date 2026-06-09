Экс-заммэра Нижнего Новгорода Егоров выступил с последним словом в суде

О задержании Егорова стало известно зимой 2025 года. Его обвинили в получении взятки в размере 120 тысяч рублей за содействие в размещении парковок на муниципальных землях. Часть суммы Егоров получил в пачке из-под табака. Свою вину чиновник полностью признал.