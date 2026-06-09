Популярная у белорусов Турция заявила о штрафах за курение

Подобное решение было принято после результатов исследования Университета Акдениз, которое выявило большое количество окурков на дне моря. Изначально ученые приняли горы окурков за губки или же морские организмы. Окурки скапливаются в гальке и песке, выносятся в открытое море и наносят вред флоре и фауне.