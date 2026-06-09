Популярная у белорусов Турция заявила о штрафах за курение. Подробности со ссылкой на местные СМИ сообщает издание «Мiнская праўда».
В частности, власти провинции Анталья запустили пилотный проект «Пляж без сигаретного дыма». Теперь курить запрещено сразу на нескольких курортах: Чамьюва, Лара, Белек, Beach Park. И за курение нарушителям будут грозить штрафы.
Подобное решение было принято после результатов исследования Университета Акдениз, которое выявило большое количество окурков на дне моря. Изначально ученые приняли горы окурков за губки или же морские организмы. Окурки скапливаются в гальке и песке, выносятся в открытое море и наносят вред флоре и фауне.
Тем временем популярная у белорусов Турция предупредила о крупных штрафах для туристов из-за такси.
Кстати, Польша изменила правила подачи на визу для всех категорий белорусов.
Кроме того, Нацаэропорт «Минск» озвучил правила провоза пауэрбанков в самолете.