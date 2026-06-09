МЧС предупреждает о ливнях, грозе и шквалистом ветре в Калининградской области

В Калининградской области ожидаются гроза, ливни и шквалистый ветер. Ухудшение погоды прогнозируют во вторник, 9 июня. Об этом сообщили в телеграм-канале регионального управления МЧС.
«По Калининградской области с 16:00 до 19:00 ожидаются ливневые дожди, гроза, местами возможен град, шквалистые усиления юго-западного, западного ветра до 15−20 метров в секунду», — рассказали в ведомстве.
Во время грозы запрещено выходить в море и реки на маломерных судах. Также не рекомендуют приближаться к электропроводке, молниеотводу, водостокам с крыш, антенне и стоять рядом с окном. Кроме того, нельзя находиться около деревьев или рядом с опорами линий электропередачи, работающими светофорами, осветительными установками.
Подробный прогноз смотрите в разделе «Погода» на Калининград.Ru. Там представлена информация для городов области, а также данные о возможности и интенсивности осадков.