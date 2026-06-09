Житель Прикамья получил пожизненное за убийство жены и падчерицы

В 2022 году молодой человек был задержан по подозрению в убийстве и изнасиловании 23-летней медсестры из Чусового. В начале 2023 года он был признан виновным и приговорён к 20 годам лишения свободы. Однако мужчина отправился на СВО, где получил ранение, из-за котрого вернулся в Чусовой.