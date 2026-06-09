Житель Прикамья получил пожизненное за убийство жены и падчерицы

Артёма Бучина приговорили к пожизненному лишению свободы за убийство жены и падчерецы, сообщает 59.RU.
Речь идёт о трагедии, которая произошла в Чусовом в августе 2024 года. Молодая женщина и её 7-летняя дочь были задушены в собственной квартире. Подозреваемого задержали спустя два дня розыска. Им окзался ранее судимый Артём Бучин.
В 2022 году молодой человек был задержан по подозрению в убийстве и изнасиловании 23-летней медсестры из Чусового. В начале 2023 года он был признан виновным и приговорён к 20 годам лишения свободы. Однако мужчина отправился на СВО, где получил ранение, из-за котрого вернулся в Чусовой.
2 сентября суд отправил Артёма Бучина в СИЗО. Уголовное дело было передано в следственный отдел по Пермскому гарнизону, так как подозреваемый на момент совершения преступления являлся военнослужащим. Приговор вынесли в июне 2026 года в Центральном окружном военном суде Екатеринбурга.
Подробнее об убийстве матери с дочкой в Чусовом — в сюжете perm.aif.ru.