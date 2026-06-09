Более 590 предпенсионеров в Калининградской области обратились за помощью в трудоустройстве с начала года

С начала 2026 года за помощью в трудоустройстве обратились 590 человек — это на 110 больше, чем за аналогичный период прошлого года (тогда было 480). Уже нашли работу 214 человек, в то время как в 2025-м за те же месяцы трудоустроили 151. Уровень трудоустройства вырос с 31% до 35%.
Среди тех, кто получил работу, — бухгалтеры, водители, инженеры, специалисты сферы услуг и другие востребованные профессии.
Директор Кадрового центра Сергей Гуряков отметил положительную динамику. «Надо отметить, что работодатели всё активнее трудоустраивают специалистов предпенсионного возраста, высоко ценя их опыт, квалификацию и ответственное отношение к работе», — подчеркнул он.
Особое внимание уделяется переобучению в рамках национального проекта «Кадры». Предпенсионеры могут бесплатно освоить новые навыки и получить востребованную профессию. Самые популярные программы переподготовки: «Сиделка (помощник по уходу)», «Организация работы с наркотическими средствами и лекарственными препаратами», а также «Механизмы включения искусственного интеллекта: практическое применение».
Кадровый центр предоставляет комплексную поддержку: помогает составить резюме и подготовиться к собеседованию, подбирает вакансии с учётом опыта и навыков, консультирует по программам переобучения, содействует в оформлении документов и сопровождает на всех этапах трудоустройства.