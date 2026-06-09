Более 590 предпенсионеров в Калининградской области обратились за помощью в трудоустройстве с начала года

С начала 2026 года за помощью в трудоустройстве обратились 590 человек — это на 110 больше, чем за аналогичный период прошлого года (тогда было 480). Уже нашли работу 214 человек, в то время как в 2025-м за те же месяцы трудоустроили 151. Уровень трудоустройства вырос с 31% до 35%.