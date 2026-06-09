Экс-заммэра Нижнего Новгорода в суде попросил не давать ему реальный срок

Напомним, Егорова задержали в декабре 2025 года по обвинению в получении взятки за содействие в организации незаконной парковки. По версии следствия, с февраля по сентябрь 2025 года он через посредника получил 120 тысяч рублей от индивидуального предпринимателя и коммерческой организации.