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35 кг продукции уничтожили в Ростове после рейдов на рынке

Продукты без ветеринарных документов продавали на «Нахичеванском Базаре» в Ростове.

Источник: Комсомольская правда

На рынке «Нахичеванский Базар» в Ростове-на-Дону нашли потенциально опасные продукты без ветеринарных документов. Нарушения зафиксировали во время рейдов, которые проводились с 14 по 31 мая, рассказали в управлении Россельхознадзора.

Требования не соблюдали семь индивидуальных предпринимателей, у них не было необходимых документов на мясную и рыбную продукцию, а также на куриное яйцо. Кроме того, на товарах не нашли информацию о сроке годности и условиях хранения.

Отдельно выявили четыре килограмма запрещенного к ввозу сыра из стран Евросоюза.

— В отношении предпринимателей возбуждены административные дела, им выдали предписания об устранении нарушений, — сообщили в надзорном ведомстве.

После проверок 35 кг несоответствующей продукции уничтожили.

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