Убившему росгвардейца нижегородцу решили отменить оправдательный приговор

Прокуратура намерена обжаловать оправдательный приговор детскому тренеру из Нижнего Новгорода Николаю Кукушкину — об этом заявила его адвокат Ирина Кулишова. Четвёртая коллегия присяжных признала мужчину невиновным в гибели сотрудника Росгвардии. Об этом сообщается в сюжете «Кстати».
По версии следствия, летом 2021 года на Большой Покровской нетрезвая компания (в том числе росгвардейцы) пристала к супруге Кукушкина и его другу; в драке товарищ получил тяжёлые травмы, а Николай, защищаясь, ранил нападавших ножом‑мультитулом — один позже умер. Мужчина сам пришёл в полицию.
Первая коллегия присяжных оправдала Кукушкина, но приговор отменили. Вторую и третью коллегии распустили: защита заявила о давлении и конфликте интересов (в третью вошёл пасынок сотрудницы прокуратуры, который, по видеозаписи, собирался повлиять на вердикт).
Адвокат указала и на нарушение УПК РФ: после оправдания Кукушкину назначили подписку о невыезде. Кулишова намерена добиваться справедливости в вышестоящих инстанциях.
Президент Палаты адвокатов Нижегородской области Николай Рогачёв отметил, что за три года все 15 оправдательных вердиктов присяжных в регионе были отменены.
Ранее Бастрыкин потребовал доклад по делу о гибели ребенка в экопарке Нижнего.