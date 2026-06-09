Убившему росгвардейца нижегородцу решили отменить оправдательный приговор

По версии следствия, летом 2021 года на Большой Покровской нетрезвая компания (в том числе росгвардейцы) пристала к супруге Кукушкина и его другу; в драке товарищ получил тяжёлые травмы, а Николай, защищаясь, ранил нападавших ножом‑мультитулом — один позже умер. Мужчина сам пришёл в полицию.