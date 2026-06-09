В Красноярске появилась Театральная аллея в честь 150-летия Союза театральных деятелей России

Акция приурочена к знаменательной дате — 150-летию Союза театральных деятелей РФ. По словам организаторов, выбор деревьев для новой аллеи не случаен. Ветка рябины — значимый и красивый художественный образ. Помните, у Цветаевой: «Красною кистью рябина зажглась…» Кроме того, он глубоко укоренен в традиционной русской культуре и фольклоре.