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В Красноярске появилась Театральная аллея в честь 150-летия Союза театральных деятелей России

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, /НИА-КРАСНОЯРСК/. В Красноярске рядом с Домом артиста появилась Театральная аллея. Сегодня члены правления Красноярского отделения Союза театральных деятелей России, руководители городских театров и артисты высадили несколько рябин.

Источник: НИА Красноярск

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, /НИА-КРАСНОЯРСК/. В Красноярске рядом с Домом артиста появилась Театральная аллея. Сегодня члены правления Красноярского отделения Союза театральных деятелей России, руководители городских театров и артисты высадили несколько рябин.

Акция приурочена к знаменательной дате — 150-летию Союза театральных деятелей РФ. По словам организаторов, выбор деревьев для новой аллеи не случаен. Ветка рябины — значимый и красивый художественный образ. Помните, у Цветаевой: «Красною кистью рябина зажглась…» Кроме того, он глубоко укоренен в традиционной русской культуре и фольклоре.