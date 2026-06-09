Растет число социальных предпринимателей в Волгоградской области

В Волгоградской области активно растет число социальных предпринимателей. С начала 2026 года специалисты рассмотрели уже более 250 заявок от бизнесменов, желающих открыть свое дело в этой сфере, сообщает сайт volgograd.kp.ru с ссылкой на обладминистрацию. Вопросы развития социального предпринимательства также обсудили на ПМЭФ-2026.