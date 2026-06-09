Жительнице Красноярского края вернули часть похищенных мошенниками денег

Прокуратура помогла жительнице села Каратузское вернуть часть денег, которые у нее похитили мошенники. Об этом сообщили в прокуратуре Красноярского края.
Еще в 2021 году женщина под влиянием аферистов перевела на их счета через банкомат более 1,5 млн рублей. После этого возбудили уголовное дело о мошенничестве, однако позже его приостановили, так как причастных тогда установить не удалось.
Позднее при участии прокуратуры правоохранители нашли так называемых дропов. Это люди, на счета которых поступали похищенные деньги. Чтобы вернуть средства потерпевшей, прокуратура направила иски в разные регионы России. Суды удовлетворили требования.
После возбуждения исполнительных производств один из ответчиков, 21-летний житель Саратовской области, добровольно перечислил женщине 297 тыс. рублей. Исполнение остальных судебных решений остается на контроле прокуратуры.