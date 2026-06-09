Ключик от культуры. Как в Волгограде борются за чистоту русской речи

Волгоградская область — регион, в котором делается очень многое для популяризации русского языка и сохранения его позиций как внутри страны, так и за рубежом. Сейчас, как считают учёные-филологи, социологи, политологи, такую работу надо усиливать многократно, так как в отношении «великого и могучего» накопилось много вызовов. Мнения экспертов собрал «АиФ»—Нижнее Поволжье".
«Развёрнута настоящая атака».
«День русского языка — это праздник, который объединяет всех, кто причастен и к русскому языку, и к русской культуре, кто просто ими интересуется, — считает профессор кафедры русской филологии и журналистики ВолГУ Оксана Горбань. — Такой праздник имеет и воспитательное значение, является очень хорошим опытом взаимодействия университетов, школ, библиотек, всех организаций, учреждений, сообществ, которые заняты просветительской, воспитательной, образовательной деятельностью».
Опыт такого взаимодействия в регионе накоплен богатый, и основа заложена основательная — так, именно в Волгоградской области вырос выдающийся филолог Олег Николаевич Трубачёв, 95-летие которого отмечалось в 2025 г. В регионе действует музей его имени, проводятся фестиваль, чтения.
В нашем регионе бережно хранят память и другого известного учёного — доктора филологических наук Софии Петровны Лопушанской, 100-летие со дня рождения которой отмечается в 2026 г.
В наши дни активно действует известный филолог, яркий пропагандист русского языка, кандидат филологических наук Галина Викторовна Егорова.
«Безусловно, что русский язык никогда не утратит своей силы, влияния и красоты, — говорит филолог Светлана Бутенко. — Вместе с тем мы хорошо видим, какая масштабная работа развёрнута с целью умалить значение русского языка, вычеркнуть его из жизни молодых поколений на территории бывшего СССР. Наши враги отлично понимают, что до тех пор, пока народы говорят на одном языке, уничтожить их куда сложнее, потому на язык развёрнута настоящая атака. К этому нужно добавить и другие факторы: общее падение интереса к чтению и книгам, вытесняемым популярным видеоконтентом, низкий уровень грамотности, провоцируемый доступностью сервисов-корректоров письма, падение престижа в обществе профессии филолога и сужение рынка труда для представителей “пишущих” профессий, наступление на русский язык английского в деловой и научной сферах и другие. Это тревожная картина, которая неизбежно ведёт к негативным последствиям в структуре использования языка».
Пушкинская карта —тем, кому от 3 до 6.
Учёные уверены: к тем мерам государственной поддержки языка, которые уже существуют, нужно добавлять новые. Например, существует предложение, помимо Пушкинской карты для молодёжи, выпустить аналогичную Детскую книжную карту для семей, в которых растут дошкольники в возрасте от 3 до 6 лет.
На совете по русскому языку у президента Владимира Путина в минувшем году также шла речь о важности повышения качества преподавания русского языка, внедрении единой сбалансированной методологии его преподавания в школах, создании на её основе единой государственной линейки школьных учебников и учебных пособий.
«Мне кажется очень актуальным предложение относительно поддержания фондов детских и школьных библиотек — они остаются теми оазисами подлинной культуры, которые необходимо сберечь и поддержать, — отмечает Светлана Бутенко. — Интересная идея о запуске молодёжной интеллектуальной игры “Скажи по-русски”, возрождении практики чтецких программ в образовательных учреждениях. Если найти механизмы популяризации среди молодёжи грамотной, красивой устной речи, такого же грамотного письма — это будет большое дело в поддержку языка».
Учёных беспокоит и засилье англицизмов в русской речи.
«Иногда я читаю посты молодёжи в соцсетях и не понимаю массу слов, — говорит Светлана Бутенко. — Что такое тиммейт, сдеанонить, расшарить? Понятно, что мир стремительно меняется и приход новых слов неизбежен, но когда иностранные слова употребляют просто потому, что так модно, — это раздражает. И пусть закон по поводу ограничения использования иностранных слов нельзя назвать совершенным, всё равно хорошо, что такая защита языка теперь существует».
«Я считаю, что нужно уважительно относиться к любому языку, но то, что сейчас происходит оккупация русского языка иностранными словами, особенно англоязычными, — это факт, — считает доцент кафедры госуправления и мененджмента ВИУ-филиала РАНХиГС, доктор политических наук Алексей Бардаков. — В первую очередь это заметно в соцсетях. Я не против англоязычных слов и названий, но они должны быть понятные и смыслообразующие, а не такие, чтобы ими злоупотреблять».
«Эта сокровищница открыта для всех».
Язык — это инструмент значительного влияния на людей, и мы порой даже не осознаём, как это воздействие происходит и какие цели преследует.
«Приведу такой пример сознательного оглупления, как рэп, — говорит кандидат социологических наук, эксперт по молодёжной политике Антон Лукаш. — Это одна из форм примитивизации мышления и создания из народа жителей будущей резервации. Это очень серьёзная вещь, так как сейчас в интернет-пространстве на 90% поле принадлежит врагам — интернет-авторам, которые потеснили культурно-образовательную среду. Через смартфон и специальную настройку рекламы — таргетинг — они воздействуют на молодёжь, и что самое опасное — на детей. Потом, когда педагог начинает работать с ребёнком, он понимает, что ему совершенно не интересно то, о чём говорят, он вообще с трудом понимает хорошую литературную речь, и сам выражается крайне примитивно. Вот это и есть результат оглупления».
«Студентам, когда они осваивают различия языка и речи, привожу пример: те, кто владеет языком, обладает огромными возможностями, то есть получает ключик от сокровищницы, в которой есть всё, — объясняет доктор филологических наук, директор Института русского языка Волгоградского государственного социально-педагогического университета Елена Алещенко. — В неё можно войти и взять: это наше право. А дальше каждый выбирает, что больше подходит, что считает более красивым, более подходящим, возвращается неоднократно, проходит дальше. А кто-то забегает один раз, хватает грязную тряпку, которая рядом валяется, и больше туда не возвращается. Иными словами, языком обладают все, а вот что мы из него взяли — это наша речь. И своим студентам я говорю, что вы можете быть такими, чтобы ваши ученики получали лучшие образцы речи. Любить родной язык, беречь, сохранять и изучать — это настоящая высокая миссия».
Прямая речь.
Заместитель председателя Общественной палаты Волгоградской области Лев Алферов:
— Показатель культуры — это язык, будь то культура народа, нации или отдельного человека. Язык сразу показывает, кто перед нами. Мы привыкли, что сейчас нужно выстраивать какие-то мотивации, чтобы поощрить интерес к языку. А я вспоминаю времена, когда мне ещё и 30 лет не было, я попал в строительную организацию, где из 400 работающих человек 50, наверное, писали стихи. Это было нечто уникальное. Люди писали не от нечего делать, напротив, они были заняты тяжёлым физическим трудом. Но было сильное желание выразить себя. И они исписывали целые тетради, носили их с собой, показывали — мол, посмотрите, оцените. Вот такая сильная тяга к слову была у людей, обычных, рабочих. Как это объяснить? Их стихи печатали в местных многотиражках, но всё равно люди этим гордились! А потом это всё вдруг исчезло. Как сегодня придумать такую мотивацию? Вот задача для науки, причём очень непростая.