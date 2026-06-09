Ключик от культуры. Как в Волгограде борются за чистоту русской речи

— Показатель культуры — это язык, будь то культура народа, нации или отдельного человека. Язык сразу показывает, кто перед нами. Мы привыкли, что сейчас нужно выстраивать какие-то мотивации, чтобы поощрить интерес к языку. А я вспоминаю времена, когда мне ещё и 30 лет не было, я попал в строительную организацию, где из 400 работающих человек 50, наверное, писали стихи. Это было нечто уникальное. Люди писали не от нечего делать, напротив, они были заняты тяжёлым физическим трудом. Но было сильное желание выразить себя. И они исписывали целые тетради, носили их с собой, показывали — мол, посмотрите, оцените. Вот такая сильная тяга к слову была у людей, обычных, рабочих. Как это объяснить? Их стихи печатали в местных многотиражках, но всё равно люди этим гордились! А потом это всё вдруг исчезло. Как сегодня придумать такую мотивацию? Вот задача для науки, причём очень непростая.