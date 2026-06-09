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В Калининграде выпустили транспортные карты с изображением филиала Третьяковки

Фотография здания музея выполнена калининградским фотографом Александром Матвеевым.

В Калининграде ограниченным тиражом выпустили карты «Волна Балтики» с изображением филиала Третьяковской галереи. Об этом сообщили на странице учреждения в соцсети «ВКонтакте».

«В честь 170-летия Государственной Третьяковской галереи и первой годовщины открытия калининградского филиала выпущена специальная серия карт “Волна Балтики”. На её лицевой стороне — ночная фотография здания музея, выполненная калининградским фотографом Александром Матвеевым», — говорится в сообщении.

Транспортные карты выпущены ограниченным тиражом, приобрести их можно с 10 июня в кассах автовокзала Калининграда, а с 16 июня — в киосках сети «Печать». Для её использования нужно пополнить транспортный кошелёк.

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