В Калининграде выпустили транспортные карты с изображением филиала Третьяковки

В Калининграде ограниченным тиражом выпустили карты «Волна Балтики» с изображением филиала Третьяковской галереи. Об этом сообщили на странице учреждения в соцсети «ВКонтакте».
«В честь 170-летия Государственной Третьяковской галереи и первой годовщины открытия калининградского филиала выпущена специальная серия карт “Волна Балтики”. На её лицевой стороне — ночная фотография здания музея, выполненная калининградским фотографом Александром Матвеевым», — говорится в сообщении.
Транспортные карты выпущены ограниченным тиражом, приобрести их можно с 10 июня в кассах автовокзала Калининграда, а с 16 июня — в киосках сети «Печать». Для её использования нужно пополнить транспортный кошелёк.