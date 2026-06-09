Уха на квасе и «Паганини»: какие рецепты советских ресторанов хранятся в областном архиве

В разное время кулинарные советы решали разные задачи: повышали качество приготавливаемой в общепите пищи, контролировали «уровень качества вежливого обслуживания», активно и не очень успешно внедряли в массы трудящихся «Рыбный день». Как отмечает исследователь, в 1960—1970-е годы партия и правительство начали масштабную кампанию по «приучению» советских трудящихся есть больше рыбы и для этого ввели так называемые «рыбные дни», которые, как правило, устраивали по четвергам, когда в заведениях подавали исключительно блюда из рыбы. Разрабатывали и утверждали рецепты фирменных блюд ресторанов и кафе.