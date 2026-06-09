Обманувшего маму погибшего участника СВО «инкассатора» задержали

В отработанную до мелочей схему жительницу Октябрьского района втянули под благовидным предлогом — накануне Дня Победы ее пригласили на открытие мемориала погибшим участникам СВО. Получив от нее паспортные данные, мошенники избрали роль сотрудников ФСБ, которые предупредили о якобы переведенных деньгах на сторону Украины. Чтобы как можно скорее уладить все проблемы с законом, женщине посоветовали обналичить крупные суммы и передать их «инкассатору». В общей сложности жительница Волгоградской области отдала мошенникам около шести миллионов рублей.