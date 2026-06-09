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Житель Екатеринбурга попался на краже парфюма в аэпороту «Храброво»

Туалетную воду 28-летний мужчина вынес из магазина беспошлинной торговли.

Источник: Комсомольская правда

В магазине беспошлинной торговли в аэропорту Калининграда украли дорогостоящий парфюм. Действия злоумышленника попали на запись камеры наблюдения. О случившемся рассказали в пресс-службе Западного ЛУ МВД России на транспорте.

Была оперативно установлена личность подозреваемого. Им оказался 28-летний житель Екатеринбурга. Он бродил по залу под видом покупателя и разговаривал по телефону. В какой-то момент взял с полки духи и вышел с ними из магазина. Затем он спокойно улетел рейсом Калининград — Екатеринбург.

Мужчине грозит до двух лет лишения свободы.

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