Житель Екатеринбурга попался на краже парфюма в аэпороту «Храброво»

Была оперативно установлена личность подозреваемого. Им оказался 28-летний житель Екатеринбурга. Он бродил по залу под видом покупателя и разговаривал по телефону. В какой-то момент взял с полки духи и вышел с ними из магазина. Затем он спокойно улетел рейсом Калининград — Екатеринбург.