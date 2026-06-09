Минстрой выдал разрешение на строительство станции приема ЖБО в Сормове

АО «Акватехэкология» в мае 2026 года получило разрешение на строительство пункта приема жидких бытовых отходов (ЖБО) в Сормовском районе Нижнего Новгорода, указано в документах на сайте областного минстроя. Объект будут строить в районе улицы КИМа, 339А и улицы Ясной.