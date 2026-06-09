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На ремонт одной из старейших пермских больниц потратят 330 млн рублей

ГКУ «Центр организации закупок» объявило открытый конкурс на выполнение работ по капитальному ремонту здания стационара и фасада детской больницы № 3 им. Корюкиной И. П.

Источник: Коммерсантъ

ГКУ «Центр организации закупок» объявило открытый конкурс на выполнение работ по капитальному ремонту здания стационара и фасада детской больницы № 3 им. Корюкиной И. П.

Как указано в техническом задании, подрядчик должен заменить внутренние перегородки, покрытия, двери, отремонтировать подземный переход, установить новые окна, инженерные сети, лифты, сигнализацию и т.д. К работам требуется приступить 3 августа 2026 года, сдать объект — 26 октября 2028 года. Максимальная цена контракта составляет 330,7 млн руб. Итоги торгов подведут 29 июня.

Городская детская клиническая больница № 3 — одна из старейших клиник Прикамья, основанная в ноябре 1922 года как Пермская губернская детская больница имени Пятилетия Октябрьской революции. В 1935 году больница становится клинической базой ПГМИ и переименовывается в «Детскую городскую клиническую больницу № 3». В 2021 году ГБУЗ ПК «ГДКБ № 3» присвоено имя доктора медицинских наук, профессора, заслуженного деятеля науки РФ — Ирины Петровны Корюкиной.