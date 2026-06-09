На ремонт одной из старейших пермских больниц потратят 330 млн рублей

Городская детская клиническая больница № 3 — одна из старейших клиник Прикамья, основанная в ноябре 1922 года как Пермская губернская детская больница имени Пятилетия Октябрьской революции. В 1935 году больница становится клинической базой ПГМИ и переименовывается в «Детскую городскую клиническую больницу № 3». В 2021 году ГБУЗ ПК «ГДКБ № 3» присвоено имя доктора медицинских наук, профессора, заслуженного деятеля науки РФ — Ирины Петровны Корюкиной.