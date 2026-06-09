Движение перекрыли на перекрестке улиц Октябрьской и Варварской

Временно частично перекрыто движение на перекрёстке улиц Октябрьской и Варварской. Причина — срочные работы на инженерных коммуникациях, сообщили в мэрии Нижнего Новгорода.
Проезжая часть в районе пересечения улиц стала уже, однако транспорт по‑прежнему может двигаться в обе стороны.
Как сообщает АО «ОКО», специалисты заменили проблемный отрезок трубопровода — его выявили во время гидравлических испытаний. Строительно‑монтажные мероприятия завершены, сейчас идёт восстановление дорожного покрытия.
Снять ограничения планируют в течение 24 часов.
Водителям советуем заранее изучить схему объезда, проявлять повышенную внимательность и неукоснительно соблюдать требования дорожных знаков.
Ранее сообщалось, что движение транспорта по улице Рождественской ограничат.