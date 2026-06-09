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Движение перекрыли на перекрестке улиц Октябрьской и Варварской

Проезжая часть в районе пересечения улиц стала уже, однако транспорт по‑прежнему может двигаться в обе стороны.

Временно частично перекрыто движение на перекрёстке улиц Октябрьской и Варварской. Причина — срочные работы на инженерных коммуникациях, сообщили в мэрии Нижнего Новгорода.

Проезжая часть в районе пересечения улиц стала уже, однако транспорт по‑прежнему может двигаться в обе стороны.

Как сообщает АО «ОКО», специалисты заменили проблемный отрезок трубопровода — его выявили во время гидравлических испытаний. Строительно‑монтажные мероприятия завершены, сейчас идёт восстановление дорожного покрытия.

Снять ограничения планируют в течение 24 часов.

Водителям советуем заранее изучить схему объезда, проявлять повышенную внимательность и неукоснительно соблюдать требования дорожных знаков.

Ранее сообщалось, что движение транспорта по улице Рождественской ограничат.