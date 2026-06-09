Суд приостановил рассмотрение иска «Дирекции ЮЗР» к белгородскому УКС на 156 млн

Спор возник при исполнении госконтракта от 18 мая 2020 года стоимостью 728 млн руб. на строительно-монтажные и пусконаладочные работы по возведению школы на 1,1 тыс. мест в микрорайоне Таврово-4 в селе Таврово Белгородской области. Истец настаивает, что заказчик не оплатил дополнительные работы, выполненные в ходе строительства. Ответчик, в свою очередь, заявил встречный иск на 1,2 млн руб. По данным портала госзакупок, контракт должен был быть завершен до 10 декабря 2022 года. Подрядчик исполнил обязательства на 599,3 млн руб., получив полную сумму по соглашению. 11 мая 2022 года заказчик предъявил подрядчику претензию и начислил штраф в 100 тыс. руб. за ненадлежащее исполнение обязательств; сведений о его оплате не поступало.