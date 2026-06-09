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Первый замминистра АПК Прикамья покинет должность

В руководстве министерства агропромышленного комплекса Пермского края произойдут изменения. С должности первого заместителя министра уйдет Алеся Киласония, занимавшая должность ее с конца сентября 2023 года. Данные о ней уже исчезли из раздела «Структура» на сайте минагро. По информации источника, госпожа Киласония покидает пост первого замминистра в связи с изменением организационной структуры министерства.

Источник: Коммерсантъ

В руководстве министерства агропромышленного комплекса Пермского края произойдут изменения. С должности первого заместителя министра уйдет Алеся Киласония, занимавшая должность ее с конца сентября 2023 года. Данные о ней уже исчезли из раздела «Структура» на сайте минагро. По информации источника, госпожа Киласония покидает пост первого замминистра в связи с изменением организационной структуры министерства.

До назначения на должность первого замминистра Алеся Киласония с 2020 года занимала пост заместителя директора в Пермском филиале АО «Россельхозбанк». В министерстве она курировала работу управления инвестиций.