Первый замминистра АПК Прикамья покинет должность

В руководстве министерства агропромышленного комплекса Пермского края произойдут изменения. С должности первого заместителя министра уйдет Алеся Киласония, занимавшая должность ее с конца сентября 2023 года. Данные о ней уже исчезли из раздела «Структура» на сайте минагро. По информации источника, госпожа Киласония покидает пост первого замминистра в связи с изменением организационной структуры министерства.