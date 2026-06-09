При подрыве автомобиля в Балашихе погиб 62-летний водитель

«Вот это 16 домов от Минобороны, там квартиры для военнослужащих. И вообще, изначально весь этот микрорайон был построен для них. Часть из них уже гражданские, но все равно здесь живут их семьи. У нас тут те, кто вернулся из Сирии, Чечни, Афганистана, СВО. Космонавты тут есть и даже командир МКС», — рассказывала одна из местных жительниц порталу МСК1.RU.