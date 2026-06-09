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В ЕАО задержали 5 пьяных водителей за выходные

За минувшие выходные сотрудники Госавтоинспекции по ЕАО зафиксировали 106 нарушений ПДД.

Источник: Комсомольская правда

За минувшие выходные сотрудники Госавтоинспекции УМВД России по ЕАО зафиксировали 106 нарушений ПДД, сообщает полиция ЕАО. Подробности — «Комсомольская правда» — Хабаровск.

Особое внимание инспекторы уделили выявлению грубых нарушений, угрожающих безопасности дорожного движения. В ходе патрулирования были задержаны 5 водителей, находившихся в состоянии опьянения. Ещё 12 человек отстранены от управления транспортными средствами из-за отсутствия права на вождение.

К ответственности также привлечены:12 водителей — за неиспользование ремней безопасности;5 пешеходов — за переход дороги в неустановленных местах;2 велосипедиста — за нарушение правил движения.

Кроме того, пресечены 3 случая выезда на встречную полосу — одного из наиболее опасных манёвров, часто приводящего к тяжёлым ДТП.

Сотрудники ДПС продолжают ежедневный контроль дорожной обстановки. Госавтоинспекция призывает всех участников движения строго соблюдать Правила дорожного движения для обеспечения безопасности на дорогах.

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