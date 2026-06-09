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В Калининграде выпустили лимитированную транспортную карту «Волна Балтики»

Она посвящена 170-летию Государственной Третьяковской галереи.

Источник: Комсомольская правда

Транспортная карта «Волна Балтики», которую выпустили в Калининграде ограниченным тиражом, посвящена 170-летию Третьяковской галереи и первой годовщине открытия калининградского филиала знаменитого музея. Об этом рассказали в пресс-службе филиала.

На лицевой стороне — ночная фотография здания музея авторства Александра Матвеева.

Карту, которая будет интересна коллекционерам, можно найти с 10 июня в кассах автовокзала Калининграда и с 16 июня в киосках сети «Печать».

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