В Калининграде выпустили лимитированную транспортную карту «Волна Балтики»

Транспортная карта «Волна Балтики», которую выпустили в Калининграде ограниченным тиражом, посвящена 170-летию Третьяковской галереи и первой годовщине открытия калининградского филиала знаменитого музея. Об этом рассказали в пресс-службе филиала.
На лицевой стороне — ночная фотография здания музея авторства Александра Матвеева.
Карту, которая будет интересна коллекционерам, можно найти с 10 июня в кассах автовокзала Калининграда и с 16 июня в киосках сети «Печать».
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