«Спортом нужно заниматься всегда!»: Красноярске прошла XIII Генериада СГК

В Генериаде сотрудники СГК не только показали свои спортивные достижения, но и еще лучше узнали друг друга. Перед церемонией закрытия игр спортсмены из разных команд делились друг с другом эмоциями, обсуждали самые захватывающие моменты. И конечно же фотографировались. В финале все сборные выходили на сцену для получения наград и памятных подарков. Многие энергетики выходили с семьями, доказывая, что интерес к спорту и здоровому образу жизни закладывается с самого детства.