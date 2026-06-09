В центре Хабаровска открыли яркий мурал с символами города

В Хабаровске на подпорной стене возле дома № 2 по улице Пушкина появился новый масштабный мурал, посвящённый главным символам краевой столицы, сообщает мэрия Хабаровска.
На художественном панно изображены узнаваемые достопримечательности города — утёс, памятник Муравьёву-Амурскому, колесо обозрения, а также персонажи, знакомые многим хабаровчанам: девочка с птичкой Тари и крокодилом.
Перед созданием рисунка стену, которая находилась в неудовлетворительном состоянии, полностью отремонтировали. Работы выполнили при поддержке группы компаний «Тари», после чего художники приступили к оформлению объекта.
По словам мэра Хабаровска Сергея Кравчука, проект реализован в рамках городской инициативы по созданию муралов, которая помогает делать городскую среду ярче и привлекательнее для жителей и туристов.
Автором работы стала художница Мария Ерёмина. На создание изображения ушло около пяти дней. Для рисунка использовались фасадные краски, устойчивые к погодным условиям, а готовое панно дополнительно покрыли защитным лаком.
В администрации Центрального района отметили, что новый арт-объект уже вызывает интерес у жителей и гостей города и стал популярным местом для фотографий.