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В центре Хабаровска открыли яркий мурал с символами города

На стене появились утёс, Муравьёв-Амурский, колесо обозрения и Тари.

В Хабаровске на подпорной стене возле дома № 2 по улице Пушкина появился новый масштабный мурал, посвящённый главным символам краевой столицы, сообщает мэрия Хабаровска.

На художественном панно изображены узнаваемые достопримечательности города — утёс, памятник Муравьёву-Амурскому, колесо обозрения, а также персонажи, знакомые многим хабаровчанам: девочка с птичкой Тари и крокодилом.

Перед созданием рисунка стену, которая находилась в неудовлетворительном состоянии, полностью отремонтировали. Работы выполнили при поддержке группы компаний «Тари», после чего художники приступили к оформлению объекта.

По словам мэра Хабаровска Сергея Кравчука, проект реализован в рамках городской инициативы по созданию муралов, которая помогает делать городскую среду ярче и привлекательнее для жителей и туристов.

Автором работы стала художница Мария Ерёмина. На создание изображения ушло около пяти дней. Для рисунка использовались фасадные краски, устойчивые к погодным условиям, а готовое панно дополнительно покрыли защитным лаком.

В администрации Центрального района отметили, что новый арт-объект уже вызывает интерес у жителей и гостей города и стал популярным местом для фотографий.