Железнодорожники организовали профилактические акции на 130 переездах

9 июня, в Международный день привлечения внимания к железнодорожным переездам, сотрудники Горьковской магистрали провели профилактические мероприятия на 130 переездах (20 из них — в Нижегородской области). Об этом сообщили в пресс-службе организации.
На переездах 427‑го километра станции Доскино и 10‑го километра остановочного пункта Чаадаево железнодорожники вместе с инспекторами ГИБДД и представителями районных администраций провели беседы с водителями, раздали им информационные материалы и сувениры.
Как отметил и. о. заместителя начальника железной дороги по Горьковскому территориальному управлению Сергей Фатеев, для повышения безопасности на переездах ведётся комплексная работа: разъяснительные мероприятия, мониторинг, ремонт и модернизация объектов, установка систем безопасности. Сейчас, например, оборудуют сигнализацией и шлагбаумами переезд 16‑го километра станции Окская.
За январь‑май 2026 года число нарушений ПДД на переездах магистрали сократилось почти вдвое по сравнению с тем же периодом 2025‑го: зафиксировано 59 случаев (32 — в Нижегородской области). При этом произошло 11 ДТП (в регионе — 2), пострадали 9 человек. Главные причины аварий — игнорирование сигналов, объезд шлагбаума и несоблюдение знака «Стоп».
В планах на 2026 год — обновить около 300 переездов (80 — в Нижегородской области): провести капитальный ремонт на 24 объектах, заменить настилы на 50, отремонтировать асфальтовое покрытие на 205, привести в порядок устройства заграждения на 6 переездах. За первые пять месяцев года в ходе 800 рейдов правила пересечения путей напомнили более 88 тысячам водителей.
Горьковская железная дорога призывает всех соблюдать ПДД при пересечении железнодорожных путей.