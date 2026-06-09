Железнодорожники организовали профилактические акции на 130 переездах

В планах на 2026 год — обновить около 300 переездов (80 — в Нижегородской области): провести капитальный ремонт на 24 объектах, заменить настилы на 50, отремонтировать асфальтовое покрытие на 205, привести в порядок устройства заграждения на 6 переездах. За первые пять месяцев года в ходе 800 рейдов правила пересечения путей напомнили более 88 тысячам водителей.