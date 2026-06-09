Красноярский музыкальный театр смог показать свой отмененный спектакль жюри «Золотой маски»

Красноярскому музыкальному театру удалось представить свой спектакль «Бой с Тенью». Эта постановка была номинирована на премию «Золотая маска». Изначально показ должен был состояться в Москве, но его отменили. Причиной стала болезнь артистов.
Дирекция премии «Золотая маска» оставила спектакль в списке номинантов. Было принято решение провести показ в Красноярске. Члены жюри специально прилетели, чтобы оценить постановку. Такая ситуация стала исключительной для фестиваля.
Председатель жюри Эльдар Алиев отметил, что отмена в Москве была сложной для всех. Но коллектив справился с трудностями. Спектакль «Бой с Тенью» участвует в категории «Лучший спектакль. Оперетта/мюзикл».
Директор театра Ольга Романова выразила благодарность всем, кто помог осуществить показ. Особая признательность была адресована коллегам из оперного театра. «Золотая маска» также приложила усилия, чтобы жюри смогли приехать.
В постановке задействована почти вся труппа театра: 60 человек. Режиссер Джемма Аветисян уверена, что спектакль понравится зрителям. Это история из мира фантазии, которая близка многим.